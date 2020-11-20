У місті Пустомити Львівської області вночі 20 листопада 3 чоловіків намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки. Серед них були новообрані місцеві депутати від "Європейської Солідарності" Микола Пущак та Андрій Жидачек.

Подія трапилася близько 01:50 біля багатоповерхівки на вулиці Радоцинській у Пустомитах. В одній з квартир будинку проживає Жидачек. Про це повідомляє Zaхid.net.

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Деталі інциденту

Розваги депутатів потрапили на камери відеоспостереження, які встановленні біля будинку. На відео видно, як у двір заїжджає авто, минає стоянку і на кілька хвилин зупиняється перед входом до під'їзду. Через деякий час Mercedes рушає з місця і починає їхати до дверей під'їзду по сходах.

З другої спроби автівці вдалося піднятися сходами на ґанок будинку. Кілька хвилин чоловіки сиділи в автомобілі, а згодом спустилися заднім ходом.

Згодом герої відео вийшли з автівки. Один з них навіть зняв номерні знаки. Якийсь час вони поспілкувалися і розійшлися.

Дивіться відео нічних розваг депутатів на Львівщині:

Що відомо про героїв відео

Жидачек є депутатом Путомитівської міської ради. Він сидів на передньому пасажирському місці.

Пущак хотів балотуватися у мери Солонківської ОТГ. Однак згодом він зняв свою кандидатуру на користь переможця Богдана Дубневича. Пущака обрали депутатом ОТГ.

За даними видання, Жидачек вибачився перед місцевими мешканцями. Зокрема, він пообіцяв відновити знищені сходи, а також придбати п'ять вогнегасників або камери спостереження як моральну компенсацію за збитки. Через це мешканці будинку не зверталися у поліцію.

Додамо, що Пущак свою причетність до інциденту заперечує. Водночас автомобіль, на якому розважалися чоловіки, зареєстрований на родичку депутата.