Дорога Бориня – Боберка зруйнувалась у селі Нижня Яблунька. Вона веде до сіл Верхня Яблунька, Шандровець та Боберка.

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На Львівщині обвалилась нещодавно побудована дорога

  • На Львівщині у селі Нижня Яблунька трапився обвал на дорозі Бориня – Боберка.
  • Вона пролягає до сіл Верхня Яблунька, Шандровець і Боберка.
  • Тож, якщо падатимуть дощі, ймовірно, села, у яких проживають приблизно 7 тисяч людей, взагалі залишаться без сполучення.
  • Асфальтування дороги Бориня – Боберка, майбутнього Карпатського кола, розпочали у 2020 році.
  • Роботи проводили від села Нижня Яблунька до села Бориня.
  • Ця ділянка дороги є частиною Малого карпатського кола, яке з'єднує Львівщину та Закарпаття.
  • Загальна вартість ремонтних робіт становила приблизно 420 мільйонів гривень.

На Львівщині обвалилась нещодавно збудована дорога: фото
На Львівщині обвалилась нова дорога / Фото "Діло"

На Львівщині обвалилась нещодавно збудована дорога: фото
Вона є частиною Малого карпатського кола / Фото "Діло"

На Львівщині обвалилась нещодавно збудована дорога: фото
Дорога веде до сіл Верхня Яблунька, Шандровець та Боберка./ Фото "Діло"