Дорога Бориня – Боберка зруйнувалась у селі Нижня Яблунька. Вона веде до сіл Верхня Яблунька, Шандровець та Боберка.
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На Львівщині обвалилась нещодавно побудована дорога
- На Львівщині у селі Нижня Яблунька трапився обвал на дорозі Бориня – Боберка.
- Вона пролягає до сіл Верхня Яблунька, Шандровець і Боберка.
- Тож, якщо падатимуть дощі, ймовірно, села, у яких проживають приблизно 7 тисяч людей, взагалі залишаться без сполучення.
- Асфальтування дороги Бориня – Боберка, майбутнього Карпатського кола, розпочали у 2020 році.
- Роботи проводили від села Нижня Яблунька до села Бориня.
- Ця ділянка дороги є частиною Малого карпатського кола, яке з'єднує Львівщину та Закарпаття.
- Загальна вартість ремонтних робіт становила приблизно 420 мільйонів гривень.
На Львівщині обвалилась нова дорога / Фото "Діло"
Вона є частиною Малого карпатського кола / Фото "Діло"
Дорога веде до сіл Верхня Яблунька, Шандровець та Боберка./ Фото "Діло"