Вартість робіт – 420 мільйонів гривень: на Львівщині обвалилась нещодавно збудована дорога

1 червня 2021 , 13:08
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Джерело:

"Діло"

На Львівщині обвалилась частина дороги, яку зовсім нещодавно побудували. Вона є частиною Малого карпатського кола. Вартість робіт становила приблизно 420 мільйонів гривень.

Дорога Бориня – Боберка зруйнувалась у селі Нижня Яблунька. Вона веде до сіл Верхня Яблунька, Шандровець та Боберка.

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На Львівщині обвалилась нещодавно побудована дорога

  • На Львівщині у селі Нижня Яблунька трапився обвал на дорозі Бориня – Боберка.
  • Вона пролягає до сіл Верхня Яблунька, Шандровець і Боберка.
  • Тож, якщо падатимуть дощі, ймовірно, села, у яких проживають приблизно 7 тисяч людей, взагалі залишаться без сполучення.
  • Асфальтування дороги Бориня – Боберка, майбутнього Карпатського кола, розпочали у 2020 році.
  • Роботи проводили від села Нижня Яблунька до села Бориня.
  • Ця ділянка дороги є частиною Малого карпатського кола, яке з'єднує Львівщину та Закарпаття.
  • Загальна вартість ремонтних робіт становила приблизно 420 мільйонів гривень.
Зверніть увагу! У селі Гайок 3 травня обвалився міст, який побудували у 1960 році й з того часу жодного разу не ремонтували. Реконструкцію переправи запланували на літо 2021 року. Експерти вважають, що ймовірною причиною інциденту став рух вантажівок, який був там заборонений.


На Львівщині обвалилась нова дорога / Фото "Діло"


Вона є частиною Малого карпатського кола / Фото "Діло"


Дорога веде до сіл Верхня Яблунька, Шандровець та Боберка./ Фото "Діло"

Автор: Ольга Котів