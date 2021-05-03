Подія травилась у понеділок, 3 травня 2021 року приблизно о 19:30. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

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На Львівщині обвалився міст

Зруйновану ділянку дороги водіям певний час доведеться об'їжджати. Існує 2 альтернативні маршрути:

  • дорога "Жовква – Червоноград";
  • дорога "Буськ – Лопатин".

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