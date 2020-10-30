На Львівщині оновили епідемічне зонування: 2 райони області потрапили до червоної зони
На Львівщині з 2 листопада почнуть діяти нові карантинні обмеження. Майже у всіх районах області встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. У червону зону потрапили 2 райони області.
Держкомісія ТЕБ і НС переглянула рівні епідемічної небезпеки в областях України 30 жовтня. На Львівщині до червоної зони потрапили 2 райони. Про це повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.
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У яких районах посилили карантинні обмеження
Нові карантинні обмеження на Львівщині почнуть діяти з 2 листопада. Через тиждень, 6 листопада у п'ятницю, їх переглянуть.
У червону зону потрапили Сокальський та Пустомитівський райони. У всіх інших районах Львівщини встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.
Які райони потрапили до помаранчевої зони:
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Бродівський;
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Буський;
-
Городоцький;
-
Дрогобицький;
-
Жидачівський;
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Жовківський;
-
Золочівський;
-
Кам'янка-Бузький;
-
Миколаївський;
-
Мостиський;
-
Перемишлянський;
-
Радехівський;
-
Самбірський;
-
Сколівський;
-
Старосамбірський;
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Стрийський;
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Турківський;
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Яворівський.
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Які міста Львівщини потрапили до помаранчевої зони:
-
Львів;
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Борислав;
-
Дрогобич;
-
Моршин;
-
Новий Розділ;
-
Самбір;
-
Стрий;
-
Трускавець;
-
Червоноград.
Які обмеження діють у помаранчевій та червоній зонах
У помаранчевій зоні забороняється:
-
діяльність хостелів та туристичних баз;
-
діяльність розважальних закладів;
-
планові госпіталізації в лікарні;
-
спортзали та заклади культури;
-
прийом нових змін у дитячі табори;
-
відвідування установ соцзахисту, у яких перебувають літні люди;
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діє обмеження для масових заходів – не більше 20 людей на події.
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У червоній зоні забороняється:
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робота громадського транспорту;
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відвідування закладів шкіл, дитсадків, університетів тощо;
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діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
На всій території України людям необхідно носити маски чи респіратори в приміщенні та транспорті й мати при собі документи.
Адаптивний карантин: нові обмеження на Львівщині / Інфографіка 24 каналу
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