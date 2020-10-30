На Львівщині з 2 листопада почнуть діяти нові карантинні обмеження. Майже у всіх районах області встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. У червону зону потрапили 2 райони області.

Держкомісія ТЕБ і НС переглянула рівні епідемічної небезпеки в областях України 30 жовтня. На Львівщині до червоної зони потрапили 2 райони. Про це повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.

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У яких районах посилили карантинні обмеження

Нові карантинні обмеження на Львівщині почнуть діяти з 2 листопада. Через тиждень, 6 листопада у п'ятницю, їх переглянуть.

У червону зону потрапили Сокальський та Пустомитівський райони. У всіх інших районах Львівщини встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.

Зверніть увагу! Пустомитівський район Львівщини досі перебував у помаранчевій зоні.

Які райони потрапили до помаранчевої зони:

Бродівський;

Буський;

Городоцький;

Дрогобицький;

Жидачівський;

Жовківський;

Золочівський;

Кам'янка-Бузький;

Миколаївський;

Мостиський;

Перемишлянський;

Радехівський;

Самбірський;

Сколівський;

Старосамбірський;

Стрийський;

Турківський;

Яворівський.

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Які міста Львівщини потрапили до помаранчевої зони:

Львів;

Борислав;

Дрогобич;

Моршин;

Новий Розділ;

Самбір;

Стрий;

Трускавець;

Червоноград.

Які обмеження діють у помаранчевій та червоній зонах

У помаранчевій зоні забороняється:

діяльність хостелів та туристичних баз;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали та заклади культури;

прийом нових змін у дитячі табори;

відвідування установ соцзахисту, у яких перебувають літні люди;

діє обмеження для масових заходів – не більше 20 людей на події.

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У червоній зоні забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів шкіл, дитсадків, університетів тощо;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

На всій території України людям необхідно носити маски чи респіратори в приміщенні та транспорті й мати при собі документи.



Адаптивний карантин: нові обмеження на Львівщині / Інфографіка 24 каналу