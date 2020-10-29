На Львівщині Самбірський міськрайонний суд оштрафував жителя одного з сіл району за вбивство сусідської собаки. Чоловік повинен заплатити 17 тисяч гривень штрафу за знущання над твариною.

Сусідська вівчарка вкрала у чоловіка курку. За це він забив собаку сапою до смерті. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Як чоловік вбив вівчарку

За матеріалами справи, 8 серпня ввечері житель села Зарайське Мирослав Канюк вдарив сусідську вівчарку сапою по голові.

Свідками жорстокого вбивства тварини стали власниця собаки та її син. Жінка одразу зателефонувала до поліції. Правоохоронці вилучили тіло вівчарки й сапу, якою її вбили.

Чому чоловік вбив собаку

Під час судового засідання, 23 жовтня, Канюк зізнався у злочині та повністю визнав свою провину.

Він розповів, що в день вбивства працював на городі та почув якийсь шум на своєму подвір’ї.

Чоловік підійшов ближче й побачив, що сусідська вівчарка тримає у зубах одну з його курей.

Канюк взяв до рук сапу та вдарив собаку по голові.

Чоловік запевняв, що пса він вбивати не хотів й навіть не думав, що тварина може померти від такого удару.

За словами Канюка, він просто хотів втихомирити вівчарку.

Яке покарання присудили чоловікові

Суддя, розглянувши справу, вирішив, що достатнім покаранням для Канюка за вбивство собаки буде штраф. Так, чоловіка визнали винним у смерті тварини та стягнули з нього 17 тисяч гривень штрафу.

Вирок суду ще не набув законної сили, бо не пройшло 30 днів з моменту його проголошення. Тому чоловік ще може подати апеляцію.