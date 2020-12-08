У Сколівському районі Львівщини правоохоронці затримали двох зловмисників. Чоловіки двічі проникли у будинок пенсіонерки, побили її та відібрали 7 тисяч гривень.

На пенсіонерку напали двоє місцевих жителів віком 18 та 33 роки. Чоловіки вже були раніше неодноразово судимі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловіки двічі напали на бабусю

Пізно ввечері 1 грудня зловмисники розбили шибку у вікні будинку, де мешкала 82-річна пенсіонерка.

Чоловіки проникли у її помешкання та, погрожуючи ножем, вкрали в жінки 7 тисяч гривень.

Проте на одному нападі зловмисники не зупинились. Через 2 дні після першого пограбування, 3 грудня, чоловіки знову вломились у будинок бабусі.

Цього разу зловмисники побили жінку. Після цього чоловіки обшукали її помешкання та втекли.

Пенсіонерка звернулась за допомогою у поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисників протягом кількох годин.

Нападниками виявились жителі одного з сіл Сколівського району віком 18 та 33 роки, яких раніше неодноразово судили.



Зловмисники напали на пенсіонерку двічі / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам

Слідчі повідомили чоловікам про підозри у розбої. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Суд вже обрав зловмисникам запобіжні заходи – тримання під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Суд вже обрав чоловікам запобіжний захід / Фото поліції Львівщини



Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами / Фото поліції Львівщини