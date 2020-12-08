На Львівщині озброєні чоловіки двічі пограбували пенсіонерку: фото
У Сколівському районі Львівщини правоохоронці затримали двох зловмисників. Чоловіки двічі проникли у будинок пенсіонерки, побили її та відібрали 7 тисяч гривень.
На пенсіонерку напали двоє місцевих жителів віком 18 та 33 роки. Чоловіки вже були раніше неодноразово судимі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловіки двічі напали на бабусю
- Пізно ввечері 1 грудня зловмисники розбили шибку у вікні будинку, де мешкала 82-річна пенсіонерка.
- Чоловіки проникли у її помешкання та, погрожуючи ножем, вкрали в жінки 7 тисяч гривень.
- Проте на одному нападі зловмисники не зупинились. Через 2 дні після першого пограбування, 3 грудня, чоловіки знову вломились у будинок бабусі.
- Цього разу зловмисники побили жінку. Після цього чоловіки обшукали її помешкання та втекли.
- Пенсіонерка звернулась за допомогою у поліцію.
- Правоохоронці затримали зловмисників протягом кількох годин.
- Нападниками виявились жителі одного з сіл Сколівського району віком 18 та 33 роки, яких раніше неодноразово судили.
Зловмисники напали на пенсіонерку двічі / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмисникам
Слідчі повідомили чоловікам про підозри у розбої. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Суд вже обрав зловмисникам запобіжні заходи – тримання під вартою. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Суд вже обрав чоловікам запобіжний захід / Фото поліції Львівщини
Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами / Фото поліції Львівщини
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