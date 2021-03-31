На Львівщині перекинулась вантажівка: 23 тонни бітуму могли потрапити у річку – фото
На Львівщині перекинулась вантажівка з бітумом / ДСНС Львівщини
У Стрийському районі Львівщини 30 березня перекинулась вантажівка з цистерною, у якій перевозили 23 тонни бітумної емульсії. Рятувальникам вдалось запобігти потраплянню речовини у річку.
Джерело:ДСНС Львівщини
ДТП трапилась близько 22:41 біля села Козьова Стрийського району. Водія вантажівки госпіталізували.
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Бітумна емульсія могла потрапити у річку
- Надзвичайникам близько 22:41 надійшло повідомлення, що поблизу села Козьова перекинулась вантажівка Renault 430.
- Водій не впорався з керуванням й з'їхав у кювет.
- У цистерні вантажівки перевозили 23 тонни бітумної емульсії.
- На місце події негайно виїхали рятувальники.
- Внаслідок ДТП водій травмувався. Чоловіка з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.
- В результаті аварії бітумна емульсія почала витікати з цистерни в місцевий потічок.
- Рятувальники створили штучний насип з піску, щоб не допустити потрапляння речовини у річку Орява.
Що таке бітумна емульсія?Бітумна емульсія – це штучний будівельний матеріал, який складається з водяного розчину емульгатора та нафтового бітуму. Найчастіше її використовують при ремонті доріг, покрівельних роботах чи гідроізоляції.
Аварія трапилась близько 22:41 / Фото ДСНС Львівщини
Перевернулась вантажівка з бітумною емульсією / Фото ДСНС Львівщини
Водій травмувався / Фото ДСНС Львівщини
Бітум міг потрапити у річку / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники створили штучний насип / Фото ДСНС Львівщини
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