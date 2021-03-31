У Стрийському районі Львівщини 30 березня перекинулась вантажівка з цистерною, у якій перевозили 23 тонни бітумної емульсії. Рятувальникам вдалось запобігти потраплянню речовини у річку.

ДТП трапилась близько 22:41 біля села Козьова Стрийського району. Водія вантажівки госпіталізували.

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Бітумна емульсія могла потрапити у річку

Надзвичайникам близько 22:41 надійшло повідомлення, що поблизу села Козьова перекинулась вантажівка Renault 430.

Водій не впорався з керуванням й з'їхав у кювет.

У цистерні вантажівки перевозили 23 тонни бітумної емульсії.

На місце події негайно виїхали рятувальники.

Внаслідок ДТП водій травмувався. Чоловіка з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.

В результаті аварії бітумна емульсія почала витікати з цистерни в місцевий потічок.

Рятувальники створили штучний насип з піску, щоб не допустити потрапляння речовини у річку Орява.

Що таке бітумна емульсія? Бітумна емульсія – це штучний будівельний матеріал, який складається з водяного розчину емульгатора та нафтового бітуму. Найчастіше її використовують при ремонті доріг, покрівельних роботах чи гідроізоляції.



Аварія трапилась близько 22:41 / Фото ДСНС Львівщини



Перевернулась вантажівка з бітумною емульсією / Фото ДСНС Львівщини



Водій травмувався / Фото ДСНС Львівщини



Бітум міг потрапити у річку / Фото ДСНС Львівщини



Рятувальники створили штучний насип / Фото ДСНС Львівщини