На Львівщині перекинулась вантажівка: 23 тонни бітуму могли потрапити у річку – фото

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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Стрийському районі Львівщини 30 березня перекинулась вантажівка з цистерною, у якій перевозили 23 тонни бітумної емульсії. Внаслідок ДТП речовина могла потрапити у річку.

ДТП трапилась близько 22:41 біля села Козьова Стрийського району. Водія вантажівки госпіталізували.

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Бітумна емульсія могла потрапити у річку

  • Надзвичайникам близько 22:41 надійшло повідомлення, що поблизу села Козьова перекинулась вантажівка Renault 430.
  • Водій не впорався з керуванням й з'їхав у кювет.
  • У цистерні вантажівки перевозили 23 тонни бітумної емульсії.
  • На місце події негайно виїхали рятувальники.
  • Внаслідок ДТП водій травмувався. Чоловіка з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.
  • В результаті аварії бітумна емульсія почала витікати з цистерни в місцевий потічок.
  • Рятувальники створили штучний насип з піску, щоб не допустити потрапляння речовини у річку Орява.

Що таке бітумна емульсія?

Бітумна емульсія – це штучний будівельний матеріал, який складається з водяного розчину емульгатора та нафтового бітуму. Найчастіше її використовують при ремонті доріг, покрівельних роботах чи гідроізоляції.


Аварія трапилась близько 22:41 / Фото ДСНС Львівщини


Перевернулась вантажівка з бітумною емульсією / Фото ДСНС Львівщини


Водій травмувався / Фото ДСНС Львівщини


Бітум міг потрапити у річку / Фото ДСНС Львівщини


Рятувальники створили штучний насип / Фото ДСНС Львівщини