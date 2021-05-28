На Львівщині під час купання в озері втопився 15-річний школяр: фото

Інцидент трапився о 14:00 на озері Черепинка. До пошуків тіла підлітка залучили рятувальників.

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15-річний юнак втопився, відпочиваючи з друзями

Рятувальникам о 14:11 надійшло повідомлення, що в Старому Селі втопився 15-річний місцевий житель.

Юнак відпочивав на озері Черепинка разом зі своїми друзями.

Співробітники ДСНС одразу виїхали на місце події.

Рятувальники на надувному човні шукали тіло хлопця.

О 17:14 його знайшли та витягнули на берег.

Тіло загиблого передали поліції.

За інформацією ZAXID.NET, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок".

Хлопець відпочивав біля водойми з компанією. Пірнув під воду, але не зміг виплисти. Друзі намагались врятувати його, проте це не вдалось,

– розповів представник пресслужби ДСНС Ігор Курус.

Зверніть увагу! Надзвичайники наголошують, що слід купатися лише у дозволених місцях. Окрім цього, температура води повинна становити не менше ніж 18 градусів тепла. Якщо ви не впевнені у своїх силах або перебуваєте у стані сп'яніння, то все ж краще залишитись на березі, адже це може коштувати вам життя.



15-річний хлопець втопився, плаваючи в озері / Фото ДСНС Львівщини



Його тіло шукали рятувальники / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / Фото ДСНС Львівщини