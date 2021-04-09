На Львівщині на чоловіка впала стіна під час роботи: він загинув на місці – фото

У селі Гончари, що на Львівщині, 8 квітня трапилась трагедія – 48-річного робітника вбило шматком стіни. Чоловік розбирав незавершену закинуту будівлю, й на нього обвалилась цегляна стіна.

Інцидент трапився близько 13:52. Тіло чоловіка деблокували за допомогою домкрата.

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На робітника впала цегляна стіна

Близько 13:52 надзвичайникам надійшло повідомлення, що в селі Гончари на вулиці Зеленій впала частина стіни та вбила чоловіка.

Робітник проводив демонтажні роботи на 3 поверсі закинутої 3-поверхової цегляної будівлі, коли на нього обвалилась частина стіни площею 3 квадратні метри.

До місця події негайно виїхали рятувальники.

Надзвичайники деблокували тіло чоловіка за допомогою домкрату.

За допомогою нош та рятувальної мотузки вони спустили тіло загиблого з 3 поверху на землю.

До робіт залучили 13 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.



На Львівщині чоловіка вбило шматком стіни / Фото ДСНС Львівщини

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Правоохоронці встановлюють обставини події

За інформацією ZAXID.NET, правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 46-річний житель Волинської області. Він працював у бригаді, яка розбирала закинуту будівлю.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з поміткою нещасний випадок. Наразі слідчі намагаються встановити усі обставини події.



Рятувальники визволили тіло загиблого / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото ДСНС Львівщини