На Львівщині на чоловіка впала стіна під час роботи: він загинув на місці – фото

Джерело:ДСНС Львівщини
У селі Гончари, що на Львівщині, 8 квітня трапилась трагедія – 48-річного робітника вбило шматком стіни. Чоловік розбирав незавершену закинуту будівлю, й на нього обвалилась цегляна стіна.
Інцидент трапився близько 13:52. Тіло чоловіка деблокували за допомогою домкрата.
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На Львівщині чоловіка вбило шматком стіни / Фото ДСНС Львівщини
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За інформацією ZAXID.NET, правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 46-річний житель Волинської області. Він працював у бригаді, яка розбирала закинуту будівлю.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з поміткою нещасний випадок. Наразі слідчі намагаються встановити усі обставини події.
Рятувальники визволили тіло загиблого / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото ДСНС Львівщини