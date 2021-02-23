На Львівщині 22 лютого під час руху загорівся Volkswagen Golf. Вогонь повністю знищив моторний відсік та передні колеса автівки.

Пожежа виникла близько 10:35. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Цікаво На Львівщині посеред дороги загорілось Renault: вогонь вщент знищив автівку – фото Як трапилась пожежа Близько 10:35 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Берегове Яворівського району.

Там посеред дороги загорівся автомобіль Volkswagen Golf.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники.

Пожежу вдалось локалізувати о 10:51, а повністю загасити – о 10:55.

Вогонь повністю знищив моторний відсік та передні колеса автівки.

Проте завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборці врятували автомобіль.

До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі.

Пожежа виникла о 10:35 / Фото ДСНС Львівщини

Вогонь знищив моторний відсік і колеса / Фото ДСНС Львівщини

Обставини пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини