На Львівщині під час руху загорівся Volkswagen: авто дуже постраждало – фото згарища

23 лютого 2021 , 10:40
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 22 лютого під час руху загорівся Volkswagen Golf. Вогонь повністю знищив моторний відсік та передні колеса автівки.

Пожежа виникла близько 10:35. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як трапилась пожежа

  • Близько 10:35 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Берегове Яворівського району.
  • Там посеред дороги загорівся автомобіль Volkswagen Golf.
  • До місця виклику негайно виїхали рятувальники.
  • Пожежу вдалось локалізувати о 10:51, а повністю загасити – о 10:55.
  • Вогонь повністю знищив моторний відсік та передні колеса автівки.
  • Проте завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборці врятували автомобіль.
  • До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
  • На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі.


Пожежа виникла о 10:35 / Фото ДСНС Львівщини


Вогонь знищив моторний відсік і колеса / Фото ДСНС Львівщини


Обставини пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини