На Львівщині під час руху загорівся Volkswagen: авто дуже постраждало – фото згарища

На Львівщині 22 лютого під час руху загорівся Volkswagen Golf. Вогонь повністю знищив моторний відсік та передні колеса автівки.
Пожежа виникла близько 10:35. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Як трапилась пожежа
- Близько 10:35 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Берегове Яворівського району.
- Там посеред дороги загорівся автомобіль Volkswagen Golf.
- До місця виклику негайно виїхали рятувальники.
- Пожежу вдалось локалізувати о 10:51, а повністю загасити – о 10:55.
- Вогонь повністю знищив моторний відсік та передні колеса автівки.
- Проте завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборці врятували автомобіль.
- До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
- На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі.
Пожежа виникла о 10:35 / Фото ДСНС Львівщини
Вогонь знищив моторний відсік і колеса / Фото ДСНС Львівщини
Обставини пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини