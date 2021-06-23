На Львівщині під двері церкви підкинули 500-літнє Євангеліє: його вкрали пів року тому

У Самборі біля храму святителя Павла Конюшкевича знайшли старовинне Євангеліє. 500-літню книгу вкрали з цієї церкви пів року тому.

Євангеліє важить близько 30 кілограмів. Палітурка книги оздоблена сріблом.

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Злодії повернули крадене Євангеліє

Біля храму в Самборі нещодавно знайшли викрадене у 2020 році старовинне Євангеліє.

Оздоблену сріблом книгу XVI століття викрадачі підкинули неподалік храму святителя Павла Конюшкевича. Євангеліє знайшли біля трапезної на подвір'ї православної церкви,

– мовиться у повідомленні "Громади Самбора".

У храмі цю давню книгу використовували лише на Великдень. Його викрали, підібравши ключі до замка храму.

З церкви УПЦ КП Святителя Павла Конюшкевича у Самборі 14 грудня 2020 року викрали Євангеліє. Його ще в XVI столітті подарували Самбірському православному братству. Поліція відкрила кримінальне провадження, проте так і не змогла знайти зловмисників.