На Львівщині суд виніс вирок трьом підліткам. Юні зловмисники у квітні 2019 року жорстоко вбили свого знайомого через 12 тисяч гривень, які той буцімто заборгував.

Тіло вбитого знайомого зловмисники закопали на городі. Суд визнав підлітків винними у вимаганні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

Цікаво Поліція розшукує особливо небезпечного злочинця: чоловікові загрожує довічне ув'язнення – фото

Як підлітки вбили свого знайомого

У квітні 2019 року у Жовкві троє жителів району (на той час одному було 15 років, а іншим – по 17 років) вимагали у свого 17-річного знайомого 12 тисяч гривень. Хлопець їх нібито заборгував.

Для того, щоб знайомий повернув "борг", підлітки жорстоко його побили.

Хлопець отримав травми, які були несумісні з життям. він помер на місці нападу.

Щоб приховати злочин, підлітки закопали тіло знайомого на городі, поруч з помешканням одного з нападників.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за вимагання та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяли смерть людині.

Зловмисників невдовзі затримали.



Підлітки вбили свого знайомого у квітні 2019 року / Фото Львівської облпрокуратури

Який вирок виніс суд

Суд підтримав позицію прокурорів та визнав юнаків винними у вимаганні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Суддя призначив їм покарання – одному нападнику – 8 років за ґратами, а двом іншим – по 7 років і 6 місяців у в'язниці.



Підлітки хотіли, щоб хлопець повернув їм "борг" / Фото Львівської облпрокуратури



Суд визнав нападників винними / Фото Львівської облпрокуратури