На Львівщині підняли вартість проїзду в приміських маршрутках

Перевізники, які обслуговують приміські та міжміські автобуси на Львівщині, вчергове підняли вартість проїзду. Майже на всіх напрямках тарифи зросли в межах 30%.

Вартість поїздки за одну зупинку зараз становить 12 гривень. Мінімальна ціна зросла на 2 гривні.

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На Львівщині зросла вартість проїзду в приміських маршрутках

Керівник концерну "Екопастранс" Ігор Самардак 8 липня розповів, що на Львівщині продовжується поступове підняття вартості проїзду. Його розпочали у 2020 році через негативний вплив карантинних обмежень. У грудні минулого року проїзд у приміських маршрутках подорожчав на 20%.

Після подорожчання тарифів у львівському громадському транспорті обласні перевізники вчергове підняли ціни. Вартість мінімальної поїздки на приміському транспорті зросла з 10 до 12 гривень.

З червня і донині тарифи підіймали по-різному. Наприклад, у маршрутках №140, які обслуговує "Фіакр Львів", вартість поїздки у липні підвищилась на 5 – 6 гривень. Новий тариф зі Львова до Городка наразі становить 32 гривні.

На кожному маршруті були певні свої нюанси, враховуючи домовленості з органами місцевого самоврядування, активістами. Намагалися максимально відтягнути, щоб це не було разове підняття, а поступове,

– зазначив Самардак.

Він додав, що рішення про підняття вартості проїзду прийняла Асоціація перевізників Львівщини та скоригувала його з усіма перевізниками.

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Перевізники встановлюють нові тарифи на свій розсуд

Керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка зазначив, що в області змінилася вартість проїзду практично на всіх приміських та міжміських маршрутах. Зокрема, тарифи підвищились на поїздки у самбірському, миколаївському, радехівському, кам'янка-бузькому та бродівському напрямках.

"Приміські та міжміські маршрути працюють за нерегульованим тарифом і кожне підприємство приймає рішення про зміну вартості проїзду самостійно. Асоціація рекомендувала підприємствам на свій розсуд розглянути питання перегляду тарифів, оскільки змінилися економічні складові собівартості", – додав Велійка.

Начальник управління транспорту ЛОДА Степан Рудницький розповів, що облдержадміністрації протягом кількох років не впливають на утворення тарифів перевізниками та не втручаються у цей процес.

"Зросла частка скарг, пов'язаних з ціноутворенням. Єдине, що ми можемо просити перевізників, – завчасно повідомляти громади, голів ОТГ, старост, розміщувати інформацію у транспортних засобах", – додав Рудницький.