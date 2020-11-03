На Львівщині 3 листопада слідчі повідомили підприємцеві про підозру у привласненні понад 6,5 мільйона гривень. Чоловік вносив неправдиві дані у документацію щодо вартості ремонту львівської лікарні.

Компанія 34-річного підприємця замінювала вікна і двері обласній лікарні ОХМАТДИТ. У актах прийому робіт чоловік суттєво завищив вартість енергоощадних матеріалів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік привласнив понад 6,5 мільйона гривень

У 2018 році львівська лікарня ОХМАТДИТ уклала угоду з підприємством, яке працює у сфері теплоенергетики.

Компанія повинна була провести у лікарні ремонт.

34-річний житель Борислава, директор підприємства-підрядника, протягом 2018 – 2019 років вносив у документи щодо ремонту неправдиву інформацію.

Чоловік суттєво завищив вартість блоків для заміни вікон та дверей.

Судова експертиза встановила, що різниця між ринковою вартістю вікон та ціною, яку підприємець вніс у документацію, становить 6,58 мільйона гривень.

Зверніть увагу! У поліції не повідомили директором якої компанії є підприємець. Проте, за інформацією Prozorro, у 2018 році лікарня ОХМАТДИТ уклала договір на ремонтні роботи з ТзОВ "Львівська теплоенергетична компанія". Загальна вартість реставраційних робіт за угодою – 33,1 мільйона гривень.



Чоловік завищив вартість ремонту на 6,5 мільйона гривень / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили директору компанії-підрядника про підозру в привласненні та розтраті грошей в особливо великих розмірах. За такий злочин чоловікові загрожує від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.