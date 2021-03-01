На Львівщині 25 лютого 23-річний пішохід напав на водія через неправильне паркування. Під час бійки зловмисник завдав чоловікові кілька ножових поранень у живіт, обличчя та ноги.

Інцидент трапився близько 19:10. Правоохоронці вже повідомили чоловікові про підозру. Читайте також П’яний львів’янин напав на патрульних з лопатою: відео Як пішохід напав на водія Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Стрийщини під час конфлікту тяжко поранили місцевого жителя.

За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці.

Вони встановили, що близько 19:10 перехожий зробив постраждалому, 31-річному місцевому жителю, зауваження щодо того, як він припаркував свій автомобіль.

Чоловіки почали сваритись. Пізніше сварка переросла у бійку, під час якої пішохід завдав водієві кількох ударів ножем та втік.

Медики діагностували у постраждалого "різані рани обличчя, руки, ноги та проникаюче поранення в ділянці живота".

Правоохоронці з'ясували, що до вчинення злочину причетний 23-річний місцевий житель.

Пішохід напав на водія з ножем / Фото поліції Львівщини Що загрожує пішоходу Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Правоохоронці 26 лютого повідомили пішоходу про підозру. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини