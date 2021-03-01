На Львівщині пішохід ледь не зарізав водія через неправильне паркування: фото

1 березня 2021 , 11:50
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Львівщини

На Львівщині 25 лютого 23-річний пішохід напав на водія через неправильне паркування. Під час бійки зловмисник завдав чоловікові кілька ножових поранень у живіт, обличчя та ноги.

Інцидент трапився близько 19:10. Правоохоронці вже повідомили чоловікові про підозру.

Читайте також П’яний львів’янин напав на патрульних з лопатою: відео

Як пішохід напав на водія

  • Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Стрийщини під час конфлікту тяжко поранили місцевого жителя.
  • За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці.
  • Вони встановили, що близько 19:10 перехожий зробив постраждалому, 31-річному місцевому жителю, зауваження щодо того, як він припаркував свій автомобіль.
  • Чоловіки почали сваритись. Пізніше сварка переросла у бійку, під час якої пішохід завдав водієві кількох ударів ножем та втік.
  • Медики діагностували у постраждалого "різані рани обличчя, руки, ноги та проникаюче поранення в ділянці живота".
  • Правоохоронці з'ясували, що до вчинення злочину причетний 23-річний місцевий житель.


Пішохід напав на водія з ножем / Фото поліції Львівщини

Що загрожує пішоходу

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.

Правоохоронці 26 лютого повідомили пішоходу про підозру. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід.


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини