На Львівщині пішохід ледь не зарізав водія через неправильне паркування: фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 25 лютого 23-річний пішохід напав на водія через неправильне паркування. Під час бійки зловмисник завдав чоловікові кілька ножових поранень у живіт, обличчя та ноги.
Інцидент трапився близько 19:10. Правоохоронці вже повідомили чоловікові про підозру.
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Пішохід напав на водія з ножем / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Правоохоронці 26 лютого повідомили пішоходу про підозру. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини