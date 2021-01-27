На Львівщині в одній з районних лікарень після пологів померла 28-річна жінка. Правоохоронці 27 січня оголосили лікареві-реаніматологу про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків.

Джерело: поліція Львівщини Медику загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці продовжують проводити розслідування. До теми На Львівщині померла 17-річна вагітна дівчина: 4 лікарям повідомили про підозру – фото Як померла породілля Правоохоронці встановили, що у ніч на 28 грудня 2018 року 28-річна місцева жителька померла після пологів в одній з районних лікарень Львівщини.

Причиною смерті жінки стало неналежне виконання професійних обов'язків 62-річним лікарем-анестезіологом-реаніматологом.

Медик допустив недбалість при проведенні анестезії та штучної вентиляції легень.

Також лікар не забезпечив необхідного післяопераційного догляду породіллі, яка перебувала у важкому стані. Що загрожує лікарю Слідчі 27 січня 2021 року повідомили лікареві про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило важкі наслідки для пацієнтки. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 2 років у в'язниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини смерті породіллі.