На Львівщині після пологів померла жінка: лікарю оголосили про підозру

На Львівщині в одній з районних лікарень після пологів померла 28-річна жінка. Правоохоронці 27 січня оголосили лікареві-реаніматологу про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків.
Джерело: поліція Львівщини
Медику загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Слідчі 27 січня 2021 року повідомили лікареві про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило важкі наслідки для пацієнтки. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 2 років у в'язниці.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини смерті породіллі.