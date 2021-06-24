На Львівщині після укусу гадюки 12-річний підліток 3 дні провів у реанімації

В одному із сіл Мостиського району 19 червня на подвір'ї будинку 12-річного хлопця вкусила гадюка. Він у важкому стані потрапив у лікарню.

Підліток 3 дні провів у реанімації. Зараз його продовжують лікувати у педіатричному відділенні.

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Хлопця госпіталізували після укусу гадюки

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру 19 червня потрапив 12-річний житель Яворівщини. Коли підліток гостював одному із сіл Мостиського району, його вкусила гадюка.

За словами лікарів, стан постраждалого був важкий, але не критичний. Підліток був при свідомості. Його госпіталізували у реанімаційне відділення. Лікар-анестезіолог Тарас Борачок розповів, що гадюка вкусила підлітка у ділянку гомілко-ступневого суглоба.

Пацієнт скаржився на біль, набряк у місці укусу, нудоту, блювоту. У місці укусу була синюшність і чітко було видно дві цятки, які залишаються після укусу гадюки,

– зазначив медик.

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Хлопець провів в реанімації 3 дні

Постраждалий перебував у реанімації протягом 3 днів. 23 червня хлопця перевели у педіатричне відділення, де його продовжують лікувати. Набряк у місці укусу вже зійшов, а синюшність значно зменшилася.

Борачок додав, що у 2021 році це вже другий випадок, коли діти потрапляють до лікарні після укусу змій. Перед 12-річним пацієнтом у відділенні реанімації перебувала дитина. Вона мала симптоми, які виникають після укусу гадюки. Проте медики не побачили характерних 2 цяток, тож наразі невідомо, який саме плазун її вкусив.

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Як вберегтися від укусу змії

Рятувальники закликають бути пильними та обережними, вирушаючи у ліс чи на природу.

Щоб уникнути укусу змії, слід бути уважними у місцях, де їх найчастіше можна зустріти – високій траві, кущах, лісі тощо.

Також необхідно взувати високе та щільне взуття, яке плазун не зможе прокусити.

Якщо ви побачили змію поряд із собою, потрібно не панікувати.

Ні в якому разі не наближайтесь до плазуна та не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.



Перша допомога після укусу змії / Інфографіка ЛОДА