На Львівщині побільшало випадків продажу фальшивих ПЛР-тестів

У Львівській області почали виявляти випадки продажу фальшивих ПЛР-тестів. Їх підпільно тиражують для виїзду за кордон або для уникнення 2-тижневої самоізоляції після приїзду з країн червоної зони.

В області стрімко зростає рівень захворюваності на коронавірус. У ЛОДА розповіли, що однією з причин можуть біти підроблені ПЛР-тести.

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На Львівщині продають підроблені негативні ПЛР-тести

Керівник медичної лабораторії "Ескулаб" Денис Мельник розповів, що протягом останніх місяців у відділення медлабораторій почали звертатись люди з неіснуючими номерами замовлень. Вони хотіли отримати оригінали результатів ПЛР-тестів, які насправді в лабораторіях не проводили.

І ці випадки не поодинокі. Виглядає на те, що люди десь купують собі фальшиві ПЛР-тести, їм надсилають на електронну пошту підробні довідки із нашими реквізитами. А тоді вони звертаються до нас, щоб отримати оригінал,

– додав Мельник.

Проте у базі лабораторій немає жодної інформації про ці підроблені замовлення. Тож люди не можуть отримати оригінали результатів тестів на коронавірус, які вони насправді не здавали.

Через фальшивий ПЛР-тест можуть виникнути проблеми

Працівники лабораторій з'ясували, що контактами людей, які видають підробні результати ПЛР-тесту, діляться у візових центрах, турагенствах, а інколи це роблять навіть сімейні лікарі.

"На довідці з результатом ПЛР-тесту є QR-код, який сканують митники. І тоді в людей починаються проблеми. Пощастить хіба тим, в кого митник забуде перевірити ці коди", – розповіли в "Ескулабі".

Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що результат ПЛР-дослідження, яке провели в акредитованій лабораторії з дотриманням усіх необхідних вимог, є важливим офіційним документом міжнародного значення. За словами Козицького, такі шахрайства можуть створити перешкоди у боротьбі з поширенням пандемії COVID-19 та негативно вплинути на репутацію України та українців у світі.