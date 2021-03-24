На Львівщині побільшало випадків продажу фальшивих ПЛР-тестів

Джерело:Львівська облдержадміністрація
У Львівській області почали виявляти випадки продажу фальшивих ПЛР-тестів. Їх підпільно тиражують для виїзду за кордон або для уникнення 2-тижневої самоізоляції після приїзду з країн червоної зони.
В області стрімко зростає рівень захворюваності на коронавірус. У ЛОДА розповіли, що однією з причин можуть біти підроблені ПЛР-тести.
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Керівник медичної лабораторії "Ескулаб" Денис Мельник розповів, що протягом останніх місяців у відділення медлабораторій почали звертатись люди з неіснуючими номерами замовлень. Вони хотіли отримати оригінали результатів ПЛР-тестів, які насправді в лабораторіях не проводили.
І ці випадки не поодинокі. Виглядає на те, що люди десь купують собі фальшиві ПЛР-тести, їм надсилають на електронну пошту підробні довідки із нашими реквізитами. А тоді вони звертаються до нас, щоб отримати оригінал,
– додав Мельник.
Проте у базі лабораторій немає жодної інформації про ці підроблені замовлення. Тож люди не можуть отримати оригінали результатів тестів на коронавірус, які вони насправді не здавали.
Працівники лабораторій з'ясували, що контактами людей, які видають підробні результати ПЛР-тесту, діляться у візових центрах, турагенствах, а інколи це роблять навіть сімейні лікарі.
"На довідці з результатом ПЛР-тесту є QR-код, який сканують митники. І тоді в людей починаються проблеми. Пощастить хіба тим, в кого митник забуде перевірити ці коди", – розповіли в "Ескулабі".
Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що результат ПЛР-дослідження, яке провели в акредитованій лабораторії з дотриманням усіх необхідних вимог, є важливим офіційним документом міжнародного значення. За словами Козицького, такі шахрайства можуть створити перешкоди у боротьбі з поширенням пандемії COVID-19 та негативно вплинути на репутацію України та українців у світі.