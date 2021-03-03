На Львівщині побудують завод з переробки картоплі за 7 мільйонів доларів

Компанія "Централ Плейнс Груп Україна", яку заснувала група іноземних інвесторів-аграріїв з Великої Британії та Фінляндії, планує побудувати на Львівщині завод з безвідходної переробки картоплі. Вартість будівництва становитиме близько 7 мільйонів доларів.

"Централ Плейнс Груп Україна" створили з метою розвитку сільського господарства у Львівській області. Компанія вирощує картоплю у Кам’янка-Бузькому та Самбірському районах на загальній площі 700 гектарів.

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Компанія вже має підприємство на Львівщині

Компанія "Централ Плейнс Груп Україна" вже має підприємство на Львівщині. Воно розташоване у Великосілках, Кам’янка-Бузького району. У 2020 році валове виробництво компанії становило близько 15 тисяч тонн картоплі. У "Централ Плейнс Груп Україна" вже створили 49 робочих місць.

"Ми обрали Західну Україну для ведення бізнесу з вирощування картоплі тому, що тут є сприятливі умови для сільського господарства, зокрема хороші родючі ґрунти та достатня кількість опадів", – розповів член ради директорів компанії та представник Фінського Інвестиційного фонду Олег Дрінь.

"Централ Плейнс Груп Україна" вирощує картоплю та співпрацює з компанією "Frito-Lay", яка займається виробництвом чипсів. За словами Дріня, кожна 6 пачка чипсів цього виробника, виготовлена з картоплі, яку виростила "Централ Плейнс Груп Україна". У планах компанії, "щоб кожна 4 пачка в Україні була з їхньої картоплі".

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Компанія побудує ще один завод на Львівщині

Компанія "Централ Плейнс Груп Україна" планує розширити свою виробничу діяльність, зокрема переробляти вирощену картоплю у крохмаль.

Ми маємо намір збудувати у Глинянах Золочівського району завод із безвідходної переробки картоплі, зокрема у крохмаль. Вартість будівництва – близько 7 мільйонів доларів. На підприємстві хочемо створити близько 50 робочих місць, – додав Дрінь.

Новий завод зможе переробляти 40 – 50 тисяч тонн картоплі на рік. Тож для вигідного функціонування підприємства потрібно безперебійне постачання сировини. Тому компанія планує "налагодити співпрацю з місцевими фермерами та побудувати ефективний процес вирощування та поставки сировини".

У 2020 році підприємство побудувало картоплесховище з холодильним обладнанням. Потужність сховища становить 11 тисяч тонн картоплі. У 2021 році працюватимуть над будівництвом другої черги картоплесховища з такою ж потужністю. Окрім того, підприємство планує збільшити площу вирощування картоплі.

У 2020 році компанія "Централ Плейнс Груп Україна" сплатила податки з доходів фізичних осіб на суму 1,5 мільйона гривень.