На Львівщині у селі Розвадів промислово-будівельна група "Ковальська" планує побудувати новий завод. На ньому виготовлятимуть газобетонні блоки. Орієнтовна вартість будівництва – 45 мільйонів євро.

На новому підприємстві буде найсучасніше, повністю автоматизоване європейське обладнання. Завод забезпечить роботою близько 300 людей. Про це повідомила пресслужба промислово-будівельної групи "Ковальська".

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Коли побудують завод у Розвадові

Завод планують побудувати протягом 2 років. Він увійде до складу виробничого комплексу, де вже є кар’єр для видобутку піску та оснащення для випалювання вапна.

Новий виробничий комплекс займатиме площу в 15 гектарів. Після реалізації першої черги планова потужність підприємства перевищуватиме 500 тисяч кубічних метрів продукції на рік. Після завершення другої – виробництво зросте вдвічі та сягне 1 мільйона кубічних метрів продукції на рік,

– зазначив гендиректор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

Розташування заводу буде досить вигідним з точки зору логістики. Зовсім поруч – найбільші підприємства з випуску цементу. Своєю чергою, розвинена дорожня інфраструктура дасть можливість продавати газоблоки у всі куточки Західної України. Компанія також планує постачати свою продукцію у Європу.

ПБГ "Ковальська" будує у Розвадові 2 заводи

У 2019 році "Ковальська" придбала виробничий комплекс площею 140 гектарів у Розвадові. Він має піщаний і вапняковий кар’єри, печі для випалу вапна, цех з виробництва мінерального порошку та завод із виготовлення силікатної цегли.

Наразі у Розвадові також триває будівництво заводу з виробництва сухих будівельних сумішей бренду Siltek. Виробнича потужність підприємства становитиме 150 тисяч тонн продукції на рік.



Завод планують побудувати за 2 роки / Фото ПБГ "Ковальська"

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