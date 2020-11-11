На Львівщині побудують завод за 45 мільйонів євро: деталі
На Львівщині у селі Розвадів промислово-будівельна група "Ковальська" планує побудувати новий завод. На ньому виготовлятимуть газобетонні блоки. Орієнтовна вартість будівництва – 45 мільйонів євро.
На новому підприємстві буде найсучасніше, повністю автоматизоване європейське обладнання. Завод забезпечить роботою близько 300 людей. Про це повідомила пресслужба промислово-будівельної групи "Ковальська".
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Коли побудують завод у Розвадові
Завод планують побудувати протягом 2 років. Він увійде до складу виробничого комплексу, де вже є кар’єр для видобутку піску та оснащення для випалювання вапна.
Новий виробничий комплекс займатиме площу в 15 гектарів. Після реалізації першої черги планова потужність підприємства перевищуватиме 500 тисяч кубічних метрів продукції на рік. Після завершення другої – виробництво зросте вдвічі та сягне 1 мільйона кубічних метрів продукції на рік,
– зазначив гендиректор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.
Розташування заводу буде досить вигідним з точки зору логістики. Зовсім поруч – найбільші підприємства з випуску цементу. Своєю чергою, розвинена дорожня інфраструктура дасть можливість продавати газоблоки у всі куточки Західної України. Компанія також планує постачати свою продукцію у Європу.
ПБГ "Ковальська" будує у Розвадові 2 заводи
У 2019 році "Ковальська" придбала виробничий комплекс площею 140 гектарів у Розвадові. Він має піщаний і вапняковий кар’єри, печі для випалу вапна, цех з виробництва мінерального порошку та завод із виготовлення силікатної цегли.
Наразі у Розвадові також триває будівництво заводу з виробництва сухих будівельних сумішей бренду Siltek. Виробнича потужність підприємства становитиме 150 тисяч тонн продукції на рік.
Завод планують побудувати за 2 роки / Фото ПБГ "Ковальська"
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Коротко про промислово-будівельну групу "Ковальська"
- Промислово-будівельна група "Ковальська" – провідний виробник будматеріалів в Україні.
- Група об’єднує 13 підприємств, які здійснюють повний обсяг робіт – від видобутку сировини та виробництва продукції до зведення споруд різноманітного призначення.
- У 2019 році група сплатила 378 мільйонів гривень податків та зборів й витратила на власний розвиток та модернізацію 853 мільйони гривень.
- Активний регіональний розвиток "Ковальська" стартував понад 15 років тому.
- Наразі підприємства компанії працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях України.
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