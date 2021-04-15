Вакцинуватимуть освітян: на Львівщині почали робити щеплення вакциною CoronaVac
Львівщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac, яку виготовляє китайська компанія Sinovac BioNTech. З 15 квітня в області розпочинають робити цим препаратом щеплення освітянам та маломібільним групам населення.
Джерело:ЛОДА
Станом на 15 квітня на Львівщині вже провакцинували 29 тисяч людей. Ці щеплення робили вакциною Covishield.
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Освітян вакцинуватимуть препаратом CoronaVac
Львівщина отримала 11,24 тисячі доз вакцини CoronaVac. Щеплення цим препаратом робитимуть освітянам, які залучені до проведення ЗНО, маломобільним групам населення та їхнім опікунам.
Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що в області 4 бригади вже пройшли навчання щодо роботи з цим препаратом – медики Моршинської міської лікарні, Золочівської районної лікарні, Яворівської районної лікарні та 6 міської комунальної поліклініки Львова.
Подальшу участь у вакцинації братимуть всі мобільні бригади, які були навчені для роботи з AstraZeneca (Covishield). Таким чином ми збільшимо охопленість вакцинацією населення нашої області та зменшимо ризик поширення хвороби,
– додав посадовець.
CoronaVac є інактивованою вакциною, термін придатності якої становить 24 місяці. Перевозити та зберігати препарат можна при температурі +2...8 градусів. Вакцина випускається в флаконах на 1 дозу.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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