Львівщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac, яку виготовляє китайська компанія Sinovac BioNTech. З 15 квітня в області розпочинають робити цим препаратом щеплення освітянам та маломібільним групам населення.

Станом на 15 квітня на Львівщині вже провакцинували 29 тисяч людей. Ці щеплення робили вакциною Covishield.

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Освітян вакцинуватимуть препаратом CoronaVac

Львівщина отримала 11,24 тисячі доз вакцини CoronaVac. Щеплення цим препаратом робитимуть освітянам, які залучені до проведення ЗНО, маломобільним групам населення та їхнім опікунам.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що в області 4 бригади вже пройшли навчання щодо роботи з цим препаратом – медики Моршинської міської лікарні, Золочівської районної лікарні, Яворівської районної лікарні та 6 міської комунальної поліклініки Львова.

Подальшу участь у вакцинації братимуть всі мобільні бригади, які були навчені для роботи з AstraZeneca (Covishield). Таким чином ми збільшимо охопленість вакцинацією населення нашої області та зменшимо ризик поширення хвороби,

– додав посадовець.

CoronaVac є інактивованою вакциною, термін придатності якої становить 24 місяці. Перевозити та зберігати препарат можна при температурі +2...8 градусів. Вакцина випускається в флаконах на 1 дозу.

Зверніть увагу! Записатись у список очікування на щеплення від коронавірусу залишковими дозами вакцини можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія", мобільний додаток "Дія" та національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19 за телефоном 0-800-60-20-19 (усі дзвінки безкоштовні).



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу