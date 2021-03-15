Щеплення отримають не лише медики: на Львівщині почали вакцинацію публічних людей та активістів

З початку першого етапу вакцинації від коронавірусу, який розпочався 25 лютого, щеплення отримали 1899 медиків. Окрім того, в області почали вакцинувати лідерів суспільної думки – публічних людей та громадських активістів.

З 15 березня вакцинацію на Львівщині почали проводити 9 мобільних бригад. У Львові щеплення проводять 5 бригад, а в районах – 4.

Цікаво Львівщина впевнено рухається до червоної зони, – Степанов

Першу дозу вакцини отримали майже 1,9 тисячі медиків

Станом на ранок 15 березня першу дозу вакцини Covishield отримали 1899 людей. Здебільшого, вакцинували працівників лікарень, де лікують хворих на коронавірус. Заступник директора Львівського обласного лабораторного центру, координатор з вакцинації Олег Когут розповів, що в ковідних лікарнях провакцинували усіх медпрацівників, які цього хотіли. Наразі мобільні бригади проводять щеплення іншим медпрацівникам – сімейним лікарям, працівникам поліклінік тощо.

Львівщина посідає 11 місце серед областей України за кількістю проведених щеплень. У сусідній Тернопільській області провакцинували понад 3,38 тисячі людей, тож вона посіла 4 місце. У Донецькій області щеплення отримали понад 5 тисяч людей.

Відстаємо, бо, по-перше, львівські міські мобільні бригади у вихідні не працюють. По-друге, у нас дуже мало людей вакцинується. А Донецька, Луганська області мають більшу кількість провакцинованих осіб за рахунок військових,

– зазначив Когут.

Читайте також У Львові виділять 18 мільйонів гривень на додаткові ліжка для хворих на COVID-19

На Львівщині починають вакцинувати публічних людей

З 15 березня розпочинають робити щеплення публічним людям, які зареєструвались на вакцинацію. Їх вакцинуватимуть залишками доз вакцин від коронавірусу, адже в одному флаконі є 10 доз, і зберігати його можна лише 6 годин після відкриття. Тому 1 березня МОЗ дозволило вакцинувати залишками доз лідерів суспільних думок для популяризації вакцинації. Для запису у чергу на щеплення потрібно заповнити онлайн-анкету.

"Мобільним бригадам передані списки осіб, які зареєструвалися на вакцинацію. І якщо будуть залишкові дози вакцини, вони телефонуватимуть людям зі списку і запрошуватимуть на вакцинацію. Якщо людина не може під’їхати з тих чи інших причин, запросять іншу людину зі списку", – розповіла завідувачка відділу Львівського центру громадського здоров'я Уляна Жемелко.

На вакцинацію вже записались 437 людей. За словами Жемелко, це не лише львів'яни, а й жителі різних районів області. Щодня у список вакцинації записуються близько 100 охочих.

Лабораторії Львівщини 15 березня підтвердили коронавірус у 552 людей. У стаціонарах медзакладів області наразі перебувають 2238 хворих, у реанімації – 180, а на ШВЛ – 49. За кількістю хворих Львівщина опинилась на 2 місці в Україні, більше лише у Житомирській області – 778.