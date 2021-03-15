Щеплення отримають не лише медики: на Львівщині почали вакцинацію публічних людей та активістів

Джерело:ZAXID.NET
З початку першого етапу вакцинації від коронавірусу, який розпочався 25 лютого, щеплення отримали 1899 медиків. Окрім того, в області почали вакцинувати лідерів суспільної думки – публічних людей та громадських активістів.
З 15 березня вакцинацію на Львівщині почали проводити 9 мобільних бригад. У Львові щеплення проводять 5 бригад, а в районах – 4.
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Станом на ранок 15 березня першу дозу вакцини Covishield отримали 1899 людей. Здебільшого, вакцинували працівників лікарень, де лікують хворих на коронавірус. Заступник директора Львівського обласного лабораторного центру, координатор з вакцинації Олег Когут розповів, що в ковідних лікарнях провакцинували усіх медпрацівників, які цього хотіли. Наразі мобільні бригади проводять щеплення іншим медпрацівникам – сімейним лікарям, працівникам поліклінік тощо.
Львівщина посідає 11 місце серед областей України за кількістю проведених щеплень. У сусідній Тернопільській області провакцинували понад 3,38 тисячі людей, тож вона посіла 4 місце. У Донецькій області щеплення отримали понад 5 тисяч людей.
Відстаємо, бо, по-перше, львівські міські мобільні бригади у вихідні не працюють. По-друге, у нас дуже мало людей вакцинується. А Донецька, Луганська області мають більшу кількість провакцинованих осіб за рахунок військових,
– зазначив Когут.
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З 15 березня розпочинають робити щеплення публічним людям, які зареєструвались на вакцинацію. Їх вакцинуватимуть залишками доз вакцин від коронавірусу, адже в одному флаконі є 10 доз, і зберігати його можна лише 6 годин після відкриття. Тому 1 березня МОЗ дозволило вакцинувати залишками доз лідерів суспільних думок для популяризації вакцинації. Для запису у чергу на щеплення потрібно заповнити онлайн-анкету.
"Мобільним бригадам передані списки осіб, які зареєструвалися на вакцинацію. І якщо будуть залишкові дози вакцини, вони телефонуватимуть людям зі списку і запрошуватимуть на вакцинацію. Якщо людина не може під’їхати з тих чи інших причин, запросять іншу людину зі списку", – розповіла завідувачка відділу Львівського центру громадського здоров'я Уляна Жемелко.
На вакцинацію вже записались 437 людей. За словами Жемелко, це не лише львів'яни, а й жителі різних районів області. Щодня у список вакцинації записуються близько 100 охочих.