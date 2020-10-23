На Львівщині з 26 жовтя почнуть діяти нові карантиння обмеження. Майже у всіх районах області встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. У червону зону потрапив Сокальський район.

Держкомісія ТЕБ і НС переглянула рівні епідемічної небезпеки в областях України 23 жовтня. У помаранчеву зону перейшли навіть ті райони Львівської області, які досі були у зеленій. Про це повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.

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У яких районах посилили карантинні обмеження

Нові карантинні обмеження на Львівщині почнуть діяти з 26 жовтня. Через тиждень їх переглянуть.

У червону зону потрапив Сокальський район. У всіх інших районах Львівщини встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.

Зверніть увагу! Старосамбірський, Турківський, Жидачівський та Сколівський райони Львівщини досі перебували у зеленій зоні, а більшість інших – у жовтій.

Які райони потрапили до помаранчевої зони:

Бродівський;

Буський;

Городоцький;

Дрогобицький;

Жидачівський;

Жовківський;

Золочівський;

Кам'янка-Бузький;

Миколаївський;

Мостиський;

Перемишлянський;

Пустомитівський;

Радехівський;

Самбірський;

Сколівський;

Старосамбірський;

Стрийський;

Турківський;

Яворівський.

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Які міста Львівщини потрапили до помаранчевої зони:

Львів;

Борислав;

Дрогобич;

Моршин;

Новий Розділ;

Самбір;

Стрий;

Трускавець;

Червоноград.

Які обмеження діють у помаранчевій та червоній зонах

У помаранчевій зоні забороняється:

діяльність закладів хостелів та готелів;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали та заклади культури;

прийом нових змін у дитячі табори;

відвідування установ соцзахисту, де перебувають літні люди;

діє обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше 100 людей на події;

У червоній зоні забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів шкіл, дитсадків, університетів тощо;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Незалежно від рівня епідемічної небезпеки на всій території України необхідно носити маски чи респіратори в приміщенні та транспорті й мати при собі документи, що посвідчують особу.

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Адаптивний карантин: нові обмеження на Львівщині/ Інфографіка 24 каналу