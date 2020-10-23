На Львівщині почнуть діяти посилені карантинні обмеження: деталі
На Львівщині з 26 жовтя почнуть діяти нові карантиння обмеження. Майже у всіх районах області встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. У червону зону потрапив Сокальський район.
Держкомісія ТЕБ і НС переглянула рівні епідемічної небезпеки в областях України 23 жовтня. У помаранчеву зону перейшли навіть ті райони Львівської області, які досі були у зеленій. Про це повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.
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У яких районах посилили карантинні обмеження
Нові карантинні обмеження на Львівщині почнуть діяти з 26 жовтня. Через тиждень їх переглянуть.
У червону зону потрапив Сокальський район. У всіх інших районах Львівщини встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.
Які райони потрапили до помаранчевої зони:
- Бродівський;
- Буський;
- Городоцький;
- Дрогобицький;
- Жидачівський;
- Жовківський;
- Золочівський;
- Кам'янка-Бузький;
- Миколаївський;
- Мостиський;
- Перемишлянський;
- Пустомитівський;
- Радехівський;
- Самбірський;
- Сколівський;
- Старосамбірський;
- Стрийський;
- Турківський;
- Яворівський.
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Які міста Львівщини потрапили до помаранчевої зони:
- Львів;
- Борислав;
- Дрогобич;
- Моршин;
- Новий Розділ;
- Самбір;
- Стрий;
- Трускавець;
- Червоноград.
Які обмеження діють у помаранчевій та червоній зонах
У помаранчевій зоні забороняється:
- діяльність закладів хостелів та готелів;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали та заклади культури;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- відвідування установ соцзахисту, де перебувають літні люди;
- діє обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше 100 людей на події;
У червоній зоні забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів шкіл, дитсадків, університетів тощо;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Незалежно від рівня епідемічної небезпеки на всій території України необхідно носити маски чи респіратори в приміщенні та транспорті й мати при собі документи, що посвідчують особу.
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Адаптивний карантин: нові обмеження на Львівщині/ Інфографіка 24 каналу