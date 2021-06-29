За метр від будинку: на Львівщині у подвір'ї виявили артилерійський снаряд – фото

У Яворівському районі 28 червня мешканці будинку знайшли у себе в подвір'ї артилерійський снаряд. Небезпечну знахідку вилучили та знищили.

Інцидент трапився у селі Кожичі. Снаряд знайшли під час будівельних робіт.

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Мешканці будинку знайшли артилерійський снаряд

О 15:03 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Кожичі під час будівельних робіт знайшли артилерійський снаряд часів II Світової війни.

Небезпечну знахідку виявили мешканці будинку.

Снаряд лежав за метр від їхнього помешкання.

Рятувальники повідомили про нього правоохоронців.

Піротехнічна група ДСНС вилучила та знищила боєприпас.



Артилерійський снаряд знайшли на подвір'ї / Фото ДСНС Львівщини

Боєприпаси – надзвичайно небезпечні

Львівські рятувальники нагадують, що боєприпаси часів II Світової війни, попри розміри та значний вік, залишаються вкрай небезпечними. Тому, якщо ви виявили підозрілий предмет, слід пам'ятати про кілька категоричних заборон:

не можна його торкатися або пересувати;

заливати боєприпас рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати;

здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до цього;

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.

Про застарілі боєприпаси необхідно терміново повідомляти місцеві органи влади або Службу порятунку за номером 101.