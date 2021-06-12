Веселка на Львівщині

Після сильної зливи у небі над Яворівським районом виникла райдуга. Місцеві мешканці поділилися неймовірними кадрами у соціальних мережах.

До теми Подвійна райдуга над морем: на Одещині милувалися неймовірним природним явищем

Нижня веселка була яскравою та сильно виділялася на фоні синього неба. Зверху над нею вже не така помітна була ще одна райдуга.

Люди милувалися рідкісним явищем та активно поширювали світлини у соціальних мережах.

Дивіться відео подвійної веселки на Львівщині:

На Львівщині мешканці після дощу милувалися веселкою: відео



На Львівщині зафіксували рідкісне явище / Скриншот

Що відомо про рідкісне явище Подвійна веселка трапляється у природі не часто, а спостерігати її можна до 5 хвилин. Вона складається з двох веселок: нижня частина яскрава, а друга розташовується через деякий проміжок від нижньої і є менше яскравою. Подвійна веселка пояснюється тим, що сонячні промені двічі відбиваються у краплях.

Джерело: Подвійна веселка трапляється у природі не часто, а спостерігати її можна до 5 хвилин. Вона складається з двох веселок: нижня частина яскрава, а друга розташовується через деякий проміжок від нижньої і є менше яскравою. Подвійна веселка пояснюється тим, що сонячні промені двічі відбиваються у краплях.Джерело: Вікіпедія

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