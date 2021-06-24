На Львівщині поляка-колекціонера на рідкісній "Волзі" не пропустили через кордон: фото

Львівські прикордонники 23 червня затримали поляка. Він купив 60-річну "Волгу" і намагався перетнути кордон. Проте чоловік не подбав про наявність усіх необхідних документів.

Інцидент трапився у пункті пропуску Шегині. Митники сповістили про випадок у поліцію.

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Поляк купив в Україні 60-річну "Волгу"

Ввечері 23 червня в пункт пропуску Шегині за кермом ретро-автомобіля ГАЗ-21 прибув 35-річний поляк.

Під час перевірки митники помітили, що на кузові автівки не було ідентифікаційного номера.

Іноземець купив "Волгу" у свою колекцію.

Проте чоловік не подбав про перевірку та оформлення документів, необхідних для перетину кордону.



На кузові автівки не було ідентифікаційного номера / Фото Держприкордонслужби

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Справу розслідуватиме поліція

Через відсутність необхідних документів поляк не зміг виїхати до Польщі на автівці радянського автопрому. Прикордонники сповістили правоохоронців щодо цього інциденту.

Дії чоловіка можуть кваліфікувати як "знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу". За таке правопоршення передбачене покарання – від 2550 до 4250 гривень штрафу, до 2 років виправних робіт або обмеження волі терміном до 3 років.

"Волга" ГАЗ-21 – це радянський легковий автомобіль. Його серійно виготовляли у Росії на Горьківському автомобільному заводі у 1956 – 1970 роках.



Чоловіка не випустили у Польщу / Фото Держприкордонслужби



Правоохоронці розслідуватимуть цю справу / Фото Держприкордонслужби