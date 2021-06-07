На Львівщині помер отець Петро Зеленюх, який боровся за відродження УГКЦ

На 87 році життя 6 червня помер отець Петро Зеленюх. Він брав активну участь в акціях протесту у Москві, вимагаючи реабілітації УГКЦ.
Петро Зеленюх боровся за відродження УГКЦ та будував нові храми. За свою діяльність він навіть зазнав переслідувань органами КДБ.
Читайте також Помер режисер Резо Габріадзе – автор фільмів "Міміно" та "Кін-дза-дза"
Помер отець Петро Зеленюх
На Львівщині 6 червня помер отець Петро Зеленюх. Його не стало на 87 році життя. Наразі причина смерті священнослужителя невідома.
Висловлюємо співчуття родині померлого, близьких, вірянам, громаді. Нехай милосердний Господь приймає його душу у свої обійми та дарує Небесне Царство,
– зазначили у Яворівській РДА.
Про місце та час прощання повідомлять згодом.
Коротка біографія отця Петра Зеленюха
- Петро Зеленюх народився 24 липня 1933 року у селі Порудно (нині Калинівка).
- Він активно боровся за відродження УГКЦ та підпільно навчався богослов'я.
- У Львові 28 вересня 1962 року він був висвячений владикою Федориком.
- З того часу отець почав проводити таємні богослужіння.
- З 1963 році його переслідували органи КДБ. У помешканні Петра Зеленюха проводили обшуки, проте йому вдалося врятуватися від арешту.
- У 80-х роках отець брав активну участь в акціях протесту у Москві, вимагаючи реабілітації УГКЦ.
- Петро Зеленюх у період національного відродження першим в районі розпочав відкриті Богослужіння для вірян греко-католицького обряду. Він проводив їх у яворівській Гірній церкві, яка впродовж усіх часів радянської влади була зачинена.
- За 3 місяці отець відродив церкву Успіння Пресвятої Богородиці в Яворові, котру 3 січня 2008 року спалили грабіжники.
- Окрім цього у 1992 році він збудував новий храм в селі Калинівка (1992), а в 1993 році – в Іваниках.
- Також отець встановив пам'ятник воякам УПА в Калинівці, а в 1993 році організував реставрацію пам'ятника Січовим Стрільцям на яворівському цвинтарі.
- Петро Зеленюх організував ремонт фасаду Народного Дому в Яворові, на якому домігся встановлення меморіальної таблиці воякам УПА Вархоляку та Сасу, котрих закатували більшовики.
- Також отець товаришував з В'ячеславом Чорноволом.
- У 1991 році Петро Зеленюх брав участь у Світовому синоді єпископів УГКЦ, який відбувся у Ватикані, та мав аудієнцію з Папою Римським.