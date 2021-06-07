На Львівщині помер отець Петро Зеленюх, який боровся за відродження УГКЦ

На 87 році життя 6 червня помер отець Петро Зеленюх. Він брав активну участь в акціях протесту у Москві, вимагаючи реабілітації УГКЦ.

Петро Зеленюх боровся за відродження УГКЦ та будував нові храми. За свою діяльність він навіть зазнав переслідувань органами КДБ.

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Помер отець Петро Зеленюх

На Львівщині 6 червня помер отець Петро Зеленюх. Його не стало на 87 році життя. Наразі причина смерті священнослужителя невідома.

Висловлюємо співчуття родині померлого, близьких, вірянам, громаді. Нехай милосердний Господь приймає його душу у свої обійми та дарує Небесне Царство,

– зазначили у Яворівській РДА.

Про місце та час прощання повідомлять згодом.

Коротка біографія отця Петра Зеленюха