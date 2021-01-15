У Новому Роздолі, що на Львівщині, від вірусної інфекції померла 17-річна вагітна дівчина. За кілька годин до своєї смерті вона зверталась до лікарів, які не надали їй жодної допомоги. Слідчі повідомили медикам про підозру.

Лікарям загрожує до 3 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як померла 17-річна вагітна дівчина

Правоохоронці встановили, що 4 лікарів – 72-річний завідувач інфекційного відділення, 68-річний лікар-педіатр, 54-річний лікар акушер-гінеколог та 69-річний лікар-анестезіолог – неналежно надали допомогу 17-річній вагітній з Нового Роздолу.

Медики не провели вчасного і повноцінного обстеження пацієнтки, правильної оцінки стану її здоров’я та не призначили лікування.

Замість того, щоб допомогти дівчині, лікарі безпідставно переводили її для оглядів з відділення у відділення – з інфекційного до гінекологічного, а потім до приймального відділення лікарні.

Медики не надали дівчині потрібної медичної допомоги у жодному з цих відділень.

Як наслідок, 17-річна пацієнтка померла від вірусної інфекції через декілька годин після звернення до лікарні.



Медики не надали допомоги неповнолітній вагітній дівчині, і вона померла / Фото Львівської облпрокуратури

Яке покарання загрожує лікарям

Слідчі повідомили 4 лікарям про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітньої. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі терміном до 5 років або до 3 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури