На Львівщині померла 17-річна вагітна дівчина: 4 лікарям повідомили про підозру – фото
У Новому Роздолі, що на Львівщині, від вірусної інфекції померла 17-річна вагітна дівчина. За кілька годин до своєї смерті вона зверталась до лікарів, які не надали їй жодної допомоги. Слідчі повідомили медикам про підозру.
Лікарям загрожує до 3 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Як померла 17-річна вагітна дівчина
- Правоохоронці встановили, що 4 лікарів – 72-річний завідувач інфекційного відділення, 68-річний лікар-педіатр, 54-річний лікар акушер-гінеколог та 69-річний лікар-анестезіолог – неналежно надали допомогу 17-річній вагітній з Нового Роздолу.
- Медики не провели вчасного і повноцінного обстеження пацієнтки, правильної оцінки стану її здоров’я та не призначили лікування.
- Замість того, щоб допомогти дівчині, лікарі безпідставно переводили її для оглядів з відділення у відділення – з інфекційного до гінекологічного, а потім до приймального відділення лікарні.
- Медики не надали дівчині потрібної медичної допомоги у жодному з цих відділень.
- Як наслідок, 17-річна пацієнтка померла від вірусної інфекції через декілька годин після звернення до лікарні.
Медики не надали допомоги неповнолітній вагітній дівчині, і вона померла / Фото Львівської облпрокуратури
Яке покарання загрожує лікарям
Слідчі повідомили 4 лікарям про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітньої. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі терміном до 5 років або до 3 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури
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