Вкотре понад тисячу інфікованих на Львівщині: актуальна ковідна статистика

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Джерело:

Львівська міськрада

У лабораторних центрах Львівської області 18 березня провели 3 472 ПЛР-тести. Позитивними виявились 1 140. Це черговий антирекорд захворюваності на Львівщині. Серед усіх інфікованих області був 491 львів’янин.

Від початку пандемії у Львівській області коронавірусом інфікувались 91 240 людей. Із всіх випадків 1 134 виявились летальними.

Слід зауважити Локдаун вводять на території всієї Львівської області

Ситуація в лікарнях

  • За минулу добу, 18 березня, госпіталізували 75 людей, виписали з лікарні – 35.

  • У Львівських лікарнях зараз перебувають 702 людини.

  • З них 61 людина в реанімаційних відділеннях.

  • До апаратів ШВЛ під'єднано 18 людей.

Ситуація в області

За даними Львівського лабораторного центру, на жаль, від початку пандемії в області зафіксували 2 449 смертей. За останню добу померли 7 людей.

Вилікувалися від коронавірусу в області 74 320 людей, за попередню добу хворобу побороли 294 особи. Станом на ранок 19 березня інфіковані COVID-19 ще 16 920 жителів Львівщини.

Райони з найбільшою захворюваністю за весь період епідемії

  • Пустомитівський – 8 081.
  • Яворівський – 4 107.
  • Жовківський – 3 311.
  • Сокальський – 2 991.
  • Миколаївський – 2 874.

Міста з найбільшою захворюваністю за від початку пандемії

  • Дрогобич – 3 049.
  • Червоноград – 1 882.
  • Стрий – 1 257.
  • Борислав – 1 020.
  • Самбір – 934.
Зверніть увагу! Загалом за останню добу захворіли на коронавірус 15 850 українців. Львівщина опинилася на 2 місці за кількістю захворюваності впродовж доби після Києва, де інфікувались 1 210 осіб.