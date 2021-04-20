На Львівщині посеред дороги раптово помер водій шкільного автобуса: фото
На Львівщині раптово помер водій шкільного автобуса / "ДК Захід"
У Червонограді 19 квітня раптово помер водій шкільного автобуса. Чоловікові стало погано під час перевезення дітей. На щастя, він встиг зупинити автобус.
Джерело:ZAXID.NET
Інцидент трапився близько 17:15. Наразі експерти намагаються встановити причину смерті водія "Школярика".
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Водій помер раптово
- Близько 17:15 19 квітня раптово помер 62-річний водій шкільного автобуса, який віз дітей з навчального закладу.
- Чоловікові стало погано під час руху.
- Він зупинив автобус, вийшов з нього та впав.
- Перехожі намагались надати водієві першу допомогу.
- Проте врятувати життя червоноградця не вдалося – він помер на місці події.
- У поліції розповіли, що на місці працювали слідчі.
- Наразі експерти намагаються встановити точну причину смерті чоловіка.
Водій шкільного автобуса помер раптово / Фото "ДК Захід"
На місці події працювали правоохоронці / Фото "ДК Захід"
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