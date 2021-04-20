У Червонограді 19 квітня раптово помер водій шкільного автобуса. Чоловікові стало погано під час перевезення дітей. На щастя, він встиг зупинити автобус.

Інцидент трапився близько 17:15. Наразі експерти намагаються встановити причину смерті водія "Школярика". Читайте також Молодий хлопець раптово помер у потязі в Тернополі Водій помер раптово Близько 17:15 19 квітня раптово помер 62-річний водій шкільного автобуса, який віз дітей з навчального закладу.

Чоловікові стало погано під час руху.

Він зупинив автобус, вийшов з нього та впав.

Перехожі намагались надати водієві першу допомогу.

Проте врятувати життя червоноградця не вдалося – він помер на місці події.

У поліції розповіли, що на місці працювали слідчі.

Наразі експерти намагаються встановити точну причину смерті чоловіка.

Водій шкільного автобуса помер раптово / Фото "ДК Захід"

На місці події працювали правоохоронці / Фото "ДК Захід"