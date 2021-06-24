На Львівщині посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус: фото

Пожежа трапилась на вулиці Зваричі. Автобус у момент займання стояв на узбіччі.
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В пасажирському автобусі виникла пожежа
- О 19:22 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зваричі.
- Загорівся рейсовий пасажирський автобус "Еталон" сполученням Стрий – Нежухів
- На місце виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Коли вони прибули, в автобусі палав моторний відсік.
- Окрім цього, вогонь вже перекинувся на салон.
- На момент займання "Еталон" був припаркований на узбіччі.
- Пасажирів у салоні не було.
У Стрию спалахнув автобус "Еталон" / Фото ДСНС Львівщини
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Пожежу гасили приблизно 10 хвилин
Не гаючи ні хвилини, вогнеборці почали гасити пожежу. О 19:36 рятувальники її локалізували, а о 19:45 – повністю подолали.
Внаслідок займання вогонь знищив моторний відсік, салон автобуса та пошкодив його кузов. До ліквідації пожежі залучили 8 співробітників ДСНС та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення займання.
Пасажирів у салоні не було / Фото ДСНС Львівщини
Пожежу гасили 8 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини
Вогонь повністю знищив автобус / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини