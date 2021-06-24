На Львівщині посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус: фото

У Стрию 23 червня спалахнув вогонь у рейсовому автобусі "Еталон". Внаслідок пожежі полум'я повністю його знищило, проте, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Пожежа трапилась на вулиці Зваричі. Автобус у момент займання стояв на узбіччі.

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В пасажирському автобусі виникла пожежа

О 19:22 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зваричі.

Загорівся рейсовий пасажирський автобус "Еталон" сполученням Стрий – Нежухів

На місце виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.

Коли вони прибули, в автобусі палав моторний відсік.

Окрім цього, вогонь вже перекинувся на салон.

На момент займання "Еталон" був припаркований на узбіччі.

Пасажирів у салоні не було.



У Стрию спалахнув автобус "Еталон" / Фото ДСНС Львівщини

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Пожежу гасили приблизно 10 хвилин

Не гаючи ні хвилини, вогнеборці почали гасити пожежу. О 19:36 рятувальники її локалізували, а о 19:45 – повністю подолали.

Внаслідок займання вогонь знищив моторний відсік, салон автобуса та пошкодив його кузов. До ліквідації пожежі залучили 8 співробітників ДСНС та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення займання.



Пасажирів у салоні не було / Фото ДСНС Львівщини



Пожежу гасили 8 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини



Вогонь повністю знищив автобус / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини