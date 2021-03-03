На Львівщині посеред дороги вщент згорів автомобіль: фото
На Львівщині посеред дороги вщент згорів "ВАЗ 2108" / ДСНС Львівщини
На Львівщині 2 березня посеред дороги загорівся автомобіль "ВАЗ 2108". Автівка згоріла вщент, проте водій не постраждав.
Джерело:ДСНС Львівщини
Пожежа виникла близько 6:49 у селі Великий Любінь. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.
До теми На Львівщині посеред дороги загорілась вантажівка: фото з місця пожежі
Як трапилась пожежа
- Близько 6:49 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на трасі Львів – Самбір в автомобілі "ВАЗ 2108".
- Не гаючи ні хвилини, вогнеборці виїхали на місце виклику.
- Пожежу локалізували о 6:57, а повністю ліквідували о 7:00.
- Вогонь повністю знищив автомобіль. Проте, на щастя, ніхто з людей не постраждав.
- До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення займання в автівці.
Пожежа виникла близько 6:49 / Фото ДСНС Львівщини
На трасі Львів – Самбір загорілась автівка / Фото ДСНС Львівщини
Автомобіль повністю згорів / Фото ДСНС Львівщини
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини
Поділитися новиною