На Львівщині посеред дороги вщент згорів автомобіль: фото

3 березня 2021 , 13:19
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 2 березня посеред дороги загорівся автомобіль "ВАЗ 2108". Автівка згоріла вщент, проте водій не постраждав.

Пожежа виникла близько 6:49 у селі Великий Любінь. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.

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Як трапилась пожежа

  • Близько 6:49 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на трасі Львів – Самбір в автомобілі "ВАЗ 2108".
  • Не гаючи ні хвилини, вогнеборці виїхали на місце виклику.
  • Пожежу локалізували о 6:57, а повністю ліквідували о 7:00.
  • Вогонь повністю знищив автомобіль. Проте, на щастя, ніхто з людей не постраждав.
  • До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення займання в автівці.


Пожежа виникла близько 6:49 / Фото ДСНС Львівщини


На трасі Львів – Самбір загорілась автівка / Фото ДСНС Львівщини


Автомобіль повністю згорів / Фото ДСНС Львівщини


Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини