На Львівщині посеред дороги вщент згорів автомобіль: фото

Джерело:ДСНС Львівщини
На Львівщині 2 березня посеред дороги загорівся автомобіль "ВАЗ 2108". Автівка згоріла вщент, проте водій не постраждав.
Пожежа виникла близько 6:49 у селі Великий Любінь. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.
До теми На Львівщині посеред дороги загорілась вантажівка: фото з місця пожежі
Пожежа виникла близько 6:49 / Фото ДСНС Львівщини
На трасі Львів – Самбір загорілась автівка / Фото ДСНС Львівщини
Автомобіль повністю згорів / Фото ДСНС Львівщини
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини