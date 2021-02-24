У Стрийському районі Львівщини 24 лютого посеред дороги загорілась вантажівка Renault Magnum. Вогонь спалахнув у причепі автомобіля, в якому перевозили товар.

Пожежа трапилась близько 5:27 у селі Козьова Стрийського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини виникнення займання у вантажівці.

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Як трапилась пожежа

Близько 5:27 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Козьова.

Там посеред дороги загорівся причеп вантажівки Renault Magnum.

До місця події негайно виїхали вогнеборці з міста Сколе.

На момент прибуття пожежників до місця виклику вогонь вже охопив задні колеса причепу. Полум'я поширювалось на тент.

О 05:54 рятувальникам вдалось локалізували пожежу, а о 6:04 – повністю її ліквідували.



Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь знищив 4 колеса причепу вантажівки й пошкодив 2 колеса, тент на площі 8 квадратних метрів та підлогу причепу на площі 5 квадратних метрів. До ліквідації займання залучили 4 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовують правоохоронці.



Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини