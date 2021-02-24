На Львівщині посеред дороги загорілась вантажівка: фото з місця пожежі

Джерело:ДСНС Львівщини
У Стрийському районі Львівщини 24 лютого посеред дороги загорілась вантажівка Renault Magnum. Вогонь спалахнув у причепі автомобіля, в якому перевозили товар.
Пожежа трапилась близько 5:27 у селі Козьова Стрийського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини виникнення займання у вантажівці.
До теми На Львівщині під час руху загорівся Volkswagen: авто дуже постраждало – фото згарища
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок пожежі вогонь знищив 4 колеса причепу вантажівки й пошкодив 2 колеса, тент на площі 8 квадратних метрів та підлогу причепу на площі 5 квадратних метрів. До ліквідації займання залучили 4 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовують правоохоронці.
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини