На Львівщині 18 лютого під час руху загорілась автівка Renault Megane Scenic. Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив автомобіль.

Пожежа трапилась близько 19:31 біля села Соснівка. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Читайте також Один чоловік повісився, а інший – отримав опіки: у Львові трапилась пожежа у колекторі – фото Як під час руху загорівся автомобіль Близько 19:31 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Соснівка.

Вогонь спалахнув в автівці Renault Megane Scenic.

На місце виклику, не гаючи часу, виїхали рятувальники.

Пожежу локалізували о 20:18, а повністю загасити полум'я вдалось о 20:27.

Внаслідок займання вогонь повністю знищив автомобіль.

До ліквідації пожежі залучили 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Обставини та причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини