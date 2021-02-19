На Львівщині посеред дороги загорілось Renault: вогонь вщент знищив автівку – фото

19 лютого 2021 , 14:03
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 18 лютого під час руху загорілась автівка Renault Megane Scenic. Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив автомобіль.

Пожежа трапилась близько 19:31 біля села Соснівка. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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Як під час руху загорівся автомобіль

  • Близько 19:31 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Соснівка.
  • Вогонь спалахнув в автівці Renault Megane Scenic.
  • На місце виклику, не гаючи часу, виїхали рятувальники.
  • Пожежу локалізували о 20:18, а повністю загасити полум'я вдалось о 20:27.
  • Внаслідок займання вогонь повністю знищив автомобіль.
  • До ліквідації пожежі залучили 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
  • На щастя, ніхто з людей не постраждав.
  • Обставини та причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини