Разом з весняним теплом на Львівщині активізувались змії. Рятувальники закликають жителів області бути особливо обережними у місцях проживання плазунів.

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Змія вкусила чоловіка вночі

Рятувальникам пізно вночі, о 2:15, надійшло повідомлення від медиків Сколівської центральної районної лікарні.

Вони розповіли, що в реанімаційне відділення медзакладу потрапив 45-річний житель села Орів Дрогобицького району.

Його у праву руку вкусила змія.

Наразі чоловік перебуває у стані середнього степеня тяжкості.

Зверніть увагу! Перший випадок укусу змії на Львівщині зафіксували 28 квітня. Внаслідок інциденту 39-річний харків'янин також потрапив до реанімації у стані середнього ступня тяжкості.

Як вберегтися від укусу змії

Рятувальники закликають жителів Львівщини бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу.

Якщо ви випадково побачили плазуна поряд із собою, слід не панікувати, не наближатись до нього та не робити різких рухів.

Потрібно просто спокійно відійти.

Змії мають поганий зір та слух, проте своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10 – 15 метрів.

Особливо уважними потрібно бути у місцях, де їх можна найчастіше зустріти – високій траві, кущах та лісі.

Вирушаючи у ліс, краще одягати високе, щільне взуття, котре змія не зможе прокусити.

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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА