На Львівщині 21 грудня потяг сполученням Рахів – Київ збив чоловіка. Він загинув на місці події. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу загиблого.

Інцидент трапився близько 23:00 у селі Пониковиця. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як потяг на смерть збив чоловіка

Повідомлення про загибель чоловіка під колесами потяга надійшло правоохоронцям близько 23:00.

Поліцейські, не гаючи ні хвилини, виїхали у село Пониковиця на місце інциденту.

На місці події працювали слідчі та інші співробітники територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили, що машиніст потяга сполученням Рахів – Київ не помітив чоловіка та наїхав на нього.

Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці події.

Поліцейські поки не встановили особи загиблого.

Зверніть увагу! Залізничні колії та перони – це зона особливої небезпеки. Будьте максимально уважними та обережними, перебуваючи на залізничних станціях. Переходьте колії тільки у встановлених місяцях, переконавшись у відсутності поїзда. Це може зберегти ваше здоров'я та життя!



Потяг Рахів – Київ на смерть збив чоловіка / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити особу загиблого.