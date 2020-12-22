На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка: поліція встановлює особу загиблого – фото
На Львівщині 21 грудня потяг сполученням Рахів – Київ збив чоловіка. Він загинув на місці події. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу загиблого.
Інцидент трапився близько 23:00 у селі Пониковиця. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як потяг на смерть збив чоловіка
- Повідомлення про загибель чоловіка під колесами потяга надійшло правоохоронцям близько 23:00.
- Поліцейські, не гаючи ні хвилини, виїхали у село Пониковиця на місце інциденту.
- На місці події працювали слідчі та інші співробітники територіального підрозділу поліції.
- Правоохоронці встановили, що машиніст потяга сполученням Рахів – Київ не помітив чоловіка та наїхав на нього.
- Постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці події.
- Поліцейські поки не встановили особи загиблого.
Потяг Рахів – Київ на смерть збив чоловіка / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити особу загиблого.
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