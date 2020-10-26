На Львівщині у Новояворівську 25 жовтня позашляховик збив 7-річну дитину. Хлопчик вибіг на дорогу, а водій його не помітив.

Інцидент трапився на вулиці Степана Бандери близько 14:30. Хлопчик раптово вибіг на дорогу та потрапив під колеса автівки. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

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Як хлопчик потрапив під колеса позашляховика

За кермом автівки Toyota Prado перебував 31-річний новояворівець.

Хлопчик раптово вибіг на дорогу з поміж автомобілів, які були припарковані при дорозі.

Уникнути зіткнення не вдалось – дитина потрапила під колеса позашляховика.

Що сталось з дитиною

Хлопчика відвезли до Львівської обласної дитячої лікарні. За попереднім діагнозом, у дитини переломи гомілки лівої ноги.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.