На Львівщині позашляховик збив 7-річного хлопчика: дитина в лікарні
На Львівщині у Новояворівську 25 жовтня позашляховик збив 7-річну дитину. Хлопчик вибіг на дорогу, а водій його не помітив.
Інцидент трапився на вулиці Степана Бандери близько 14:30. Хлопчик раптово вибіг на дорогу та потрапив під колеса автівки. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.
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Як хлопчик потрапив під колеса позашляховика
- За кермом автівки Toyota Prado перебував 31-річний новояворівець.
- Хлопчик раптово вибіг на дорогу з поміж автомобілів, які були припарковані при дорозі.
- Уникнути зіткнення не вдалось – дитина потрапила під колеса позашляховика.
Що сталось з дитиною
Хлопчика відвезли до Львівської обласної дитячої лікарні. За попереднім діагнозом, у дитини переломи гомілки лівої ноги.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.
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