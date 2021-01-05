У Львівській області у місті Городок автомобіль рятувальників ДСНС потрапив в ДТП, коли вони їхали на виклик. Пожежники зіткнулися з легковим авто.

Інцидент трапився ввечері 4 січня 2021 року. Фото з місця аварії оприлюднив очевидець Данило Бурда у фейсбуці.

Читайте також Пожежі, опіки та відірвані пальці: у ДСНС назвали наслідки новорічних феєрверків

Як повідомили інші свідки ДТП, рятувальники їхали ліквідовувати пожежу, яка виникла на вулиці Івасюка у Городку.



Рятувальники потрапили в ДТП / Фото Данила Бурди

Водночас у ДСНС повідомили, що полум'я виникло у металевому гаражі. Через це на місце події негайно відправили бригаду рятувальників. Однак відомостей про ДТП у пресслужбі не оприлюднили.

До теми На Донбасі прорвав водогін: 38 тисяч людей залишились без води

Наразі причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Однак відомо, що травмованих внаслідок інциденту немає.