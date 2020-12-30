На кількох дорогах Львівщини встановили камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони почали працювати 30 грудня. Станом на 10:00 камери зафіксували понад 800 порушників.

На трасі Київ – Чоп розмістили 3 камери. За кілька годин роботи вони зафіксували 827 випадків порушень ПДР. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба МВС України.

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Де та скільки порушень ПДР зафіксували камери

МВС опублікувало перші результати роботи камер автоматичної фіксації порушень ПДР, які встановили у Львівській області. Станом на 10:00 на трасі Київ – Чоп камери зафіксували понад 800 порушників:

поблизу міста Буськ (на 490 кілометрі + 400 кілометрів автодороги) – 380 порушень;

поблизу села Солонка (на 555 кілометрі + 662 кілометри) – 227 порушень;

поблизу села Солонка (на 555 кілометрі + 730 кілометрів) – 220 порушень.

У МВС повідомили, що, як показала практика роботи камер фіксації порушень ПДР у Києві та Київській області, після встановлення цих пристроїв знизилась кількість порушень швидкісного режиму.

У міністерстві впевнені, що вже за кілька місяців роботи, камери, які встановили на Львівщині, знизять кількість випадків перевищення швидкості та ДТП.



Біля Солонки встановили 2 камери фіксації порушень ПДР / Фото Олексія Білошицького



Також встановили камеру фіксації порушень ПДР біля села Буськ / Фото Олексія Білошицького