На Львівщині правоохоронці викрили банду наркодилерів: фото і відео

Правоохоронці затримали трьох жителів Стебника, Трускавця і Дрогобича. Зловмисники виготовляли та розповсюджували наркотики, зокрема амфетамін та канабіс. Їм загрожує до 10 років у в'язниці.
Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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На Львівщині викрили групу наркодилерів
- Правоохоронці встановили, що 3 чоловіків, жителі Стебника, Трускавця та Дрогобича віком 33, 39 та 45 років, організували схему розповсюдження наркотиків.
- Зокрема, зловмисники виготовляли та збували амфетамін і канабіс.
- Правоохоронці 6 травня провели обшуки у помешканнях, гаражах та автомобілях чоловіків.
- Поліцейські знайшли речовини, схожі на амфетамін і канабіс, засоби для виготовлення та фасування наркотиків, прекурсори, нарковмісні таблетки "Субітекс", чорнові записи та гроші.
- Усе речі вилучили та скерували на експертизу.
- Обшуки проводили за участю бійців батальйону особливого призначення.
Дивіться відео, як поліція затримала наркоторговців:
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, зберігання та збут наркотиків, психотропів або їх аналогів". Зловмисникам може загрожувати покарання – від 6 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.
Поліція викрила наркоторговців / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини