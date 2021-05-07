На Львівщині правоохоронці викрили банду наркодилерів: фото і відео

7 травня 2021 , 14:33
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Джерело:

поліція Львівщини

Правоохоронці затримали трьох жителів Стебника, Трускавця і Дрогобича. Зловмисники виготовляли та розповсюджували наркотики, зокрема амфетамін та канабіс. Їм загрожує до 10 років у в'язниці.

Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозру. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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На Львівщині викрили групу наркодилерів

  • Правоохоронці встановили, що 3 чоловіків, жителі Стебника, Трускавця та Дрогобича віком 33, 39 та 45 років, організували схему розповсюдження наркотиків.
  • Зокрема, зловмисники виготовляли та збували амфетамін і канабіс.
  • Правоохоронці 6 травня провели обшуки у помешканнях, гаражах та автомобілях чоловіків.
  • Поліцейські знайшли речовини, схожі на амфетамін і канабіс, засоби для виготовлення та фасування наркотиків, прекурсори, нарковмісні таблетки "Субітекс", чорнові записи та гроші.
  • Усе речі вилучили та скерували на експертизу.
  • Обшуки проводили за участю бійців батальйону особливого призначення.

Дивіться відео, як поліція затримала наркоторговців:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, зберігання та збут наркотиків, психотропів або їх аналогів". Зловмисникам може загрожувати покарання – від 6 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.


Поліція викрила наркоторговців / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів