У Львівській області припинили роботу одного з найбільших незаконних конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 мільярдів гривень. До мережі входило понад 70 фіктивних підприємств.

Незаконний центр вів діяльність на території кількох областей України. Про це написала генпрокурор Ірина Венедіктова.

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Протягом 2020 року шляхом підробки документів, а також користуючись так званими "скрутками" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 мільярдів гривень.

Протиправну діяльність конвертцентру документували з вересня.

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В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено 60 мільйонів гривень, а також іноземні гроші: 1 мільйон доларів США, фунти стерлінги, шекелі та іншу валюту.

Також правоохоронці забрали бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

В прокуратурі підозрюють, що до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків причеті колишні співробітники податкової служби.